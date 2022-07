Cathy RT @hanneshonest: Nun doch: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson tritt zurück. Das berichtet am Donnerstag die „BBC“ unter Berufun… vor 31 Minuten Stephen🔶🐟🇺🇦🇪🇺#StandWithUkraine #SlavaUkraini RT @hanneshonest: Nun doch: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson tritt zurück. Das berichtet am Donnerstag die „BBC“ unter Berufun… vor 34 Minuten #TeamZukunftDeutschland #PECS @NowTheCitizens RT @hanneshonest: Nun doch: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson tritt zurück. Das berichtet am Donnerstag die „BBC“ unter Berufun… vor 34 Minuten Hannes Honest Nun doch: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson tritt zurück. Das berichtet am Donnerstag die „BBC“ unter B… https://t.co/pI56koyPGE vor 40 Minuten Dave van Gestern RT @RND_de: Nun doch: Großbritanniens Premierminister Boris #Johnson kündigt für den Herbst seinen #Rücktritt an. Das berichtet am Donnerst… vor 46 Minuten RND Nun doch: Großbritanniens Premierminister Boris #Johnson kündigt für den Herbst seinen #Rücktritt an. Das berichtet… https://t.co/ygJH7AW4XN vor 57 Minuten