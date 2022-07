„Putin will Geld verdienen mit seinem Gas, er will einen reibungslosen Transit“ Russland sendet Signale, die Gaslieferung nach Europa durch die Ukraine über 2024 hinaus zu verlängern. „Lasst uns, wenn ihr wollt, an einer...

Welt Online vor 5 Tagen - Wirtschaft





Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch: Gazprom liefert weiter Gas durch Ukraine – Weniger als möglich Trotz des Krieges liefert der russische Energiekonzern Gazprom nach der vorübergehenden Abschaltung der Ostseepipeline Nord Stream 1 sein Gas weiter durch die...

wiwo.de vor 5 Tagen - Politik