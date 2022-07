Frank RT @sbfunny: Lasst uns endlich in Ruhe, wir wollen unsere Freiheit zurück. Im Herbst kommt wieder eine Grippewelle, na und? Deswegen brauc… vor 29 Minuten Urban Walburg🇩🇪 RT @sbfunny: Lasst uns endlich in Ruhe, wir wollen unsere Freiheit zurück. Im Herbst kommt wieder eine Grippewelle, na und? Deswegen brauc… vor 1 Stunde shz.de Kommt die #Maskenpflicht zurück? Welche #CoronaRegeln angesichts einer befürchteten #Infektionswelle im Herbst wied… https://t.co/etVnkWFNF1 vor 2 Stunden Conny Lab RT @sbfunny: Lasst uns endlich in Ruhe, wir wollen unsere Freiheit zurück. Im Herbst kommt wieder eine Grippewelle, na und? Deswegen brauc… vor 3 Stunden rena RT @sbfunny: Lasst uns endlich in Ruhe, wir wollen unsere Freiheit zurück. Im Herbst kommt wieder eine Grippewelle, na und? Deswegen brauc… vor 3 Stunden Alex P RT @sbfunny: Lasst uns endlich in Ruhe, wir wollen unsere Freiheit zurück. Im Herbst kommt wieder eine Grippewelle, na und? Deswegen brauc… vor 5 Stunden