Es ist die gefährlichste Fluchtroute der Welt: Hunderte Menschen haben die Küste Italiens über das Mittelmeer erreicht. Dabei gab es auch Tote. In Italien...

Nach dem Regierungsbeben in Italien wird es Neuwahlen geben. Rechtspopulisten hoffen nun, dabei die Mehrheit im Parlament zu erringen. Die Neuwahl nach dem...

Suche nach einem 97-Jährigen: Der Onkel der AfD-Politikerin wollte mit seinem schwarzen Golf in einen anderen Ort fahren. Dort kam er nicht an. Der Onkel der...

Ministerpräsident Draghi will wohl erneut seinen Rücktritt anbieten Eine Vertrauensabstimmung im Parlament hatte er für sich entschieden. Dennoch will Italiens Ministerpräsident nun offenbar sein Amt niederlegen. Italiens...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland