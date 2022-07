Klaus Steinfelder Anstatt verantwortliche Politik zu machen, erreichen Union, Teile der FDP und div. Lobbyisten nun den Gipfelpunkt d… https://t.co/cvVXNXg3TO vor 7 Minuten Anke Also doch die Heizlüfter 🤣 wir werden am Ende nicht frieren. Das würden sie nicht überstehen, weil es keine schnell… https://t.co/MUi35f8Dwt vor 2 Stunden Tobias Schlauch RT @GruenMeyer: Letzens war sich doch #Merz noch sicher dass die #AKW verlängert werden und #Grüne das mitmachen. Jetzt will er panisch ein… vor 2 Stunden Höchel Heinz RT @derspiegel: Zum Jahresende sollen die drei letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen. CDU-Chef Friedrich Merz fordert die Regieru… vor 3 Stunden Christian Meyer Letzens war sich doch #Merz noch sicher dass die #AKW verlängert werden und #Grüne das mitmachen. Jetzt will er pan… https://t.co/gjxJvgwjgc vor 3 Stunden Jelbert Pinkwarth Energiekrise: Merz fordert Kauf neuer AKW-Brennstäbe. Dass er dafür als Zeichen seines guten Willens ein Grundstü… https://t.co/3ZMTNI10O6 vor 3 Stunden