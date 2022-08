Matthias Marquardt-Dobe RT @welt: Kretschmer hält Energiewende für gescheitert https://t.co/Z1zxYyXldT https://t.co/wmYVnOtCI0 vor 6 Minuten Soundstorm.NRW🇩🇪🇷🇺 RT @welt: Kretschmer hält Energiewende für gescheitert https://t.co/Z1zxYyXldT https://t.co/wmYVnOtCI0 vor 7 Minuten Wir stellen uns quer! RT @KESS_: Nachdem die CDU in Sachsen jahrelang Strom aus Wind und Sonne blockiert hat, sieht Sachsens Ministerpräsident Kretschmer keine A… vor 43 Minuten Klima-Lausitz RT @KESS_: Nachdem die CDU in Sachsen jahrelang Strom aus Wind und Sonne blockiert hat, sieht Sachsens Ministerpräsident Kretschmer keine A… vor 1 Stunde Ingrid Wendling RT @welt: Kretschmer hält Energiewende für gescheitert https://t.co/Z1zxYyXldT https://t.co/wmYVnOtCI0 vor 4 Stunden Alexander RT @watch_union: #CDU-Vize und #Sachsen MP #Kretschmer ist lustig. Er hält die Energiewende für gescheitert und will von der Bundesregieru… vor 6 Stunden