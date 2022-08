@s_peakerscorner https://t.co/MLqI5JTJhV Für die,die ganzes Leben Gutes getan haben(mache i jeden Tag, Steuern zahlen). Planlos ist… https://t.co/dlEAfMFW5u vor 1 Stunde shz.de Wer sich über viele Jahre ehrenamtlich engagiert hat, darf früher in #Rente gehen: Mit dieser Idee liebäugelt Innen… https://t.co/Za5MK9vWng vor 1 Stunde Wolfman 🇩🇪🇺🇸 Die Dame hat keine Ahnung von der Mentalität der Deutschen die sich ehrenamtlich einbringen. Es wird nichts mehr m… https://t.co/uhpAmXmxdE vor 3 Stunden Chris Ja genau https://t.co/g3tU6UN9BT boah, Politiker regen mich echt nur noch auf 🙄 https://t.co/0aDoKI9bni vor 3 Stunden Josef Frommherz Es geht nicht. Ehrenamt in allen Ehren, aber ohne richtige Arbeit + Wettbewerb keine Entlohnung Ohne Lohn auch kein… https://t.co/MuP13fw7Q4 vor 4 Stunden Carlo von Heyden Nancy Faeser schlägt früheren Renteneintritt für Ehrenamtler vor https://t.co/vtWsH6vAqN via @zeitonline /Faeser sc… https://t.co/DWJX2hYqrU vor 6 Stunden