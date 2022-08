Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 4 Stunden



Holocaust-Eklat im Kanzleramt: scharfe Kritik an Abbas und auch an Scholz 01:30 Olaf Scholz hätte Mahmud Abbas nach dessen Holocaust-Entgleisung sofort aus dem Haus werfen müssen, poltert CDU-Chef Friedrich Merz auf Twitter. Aber auch andere üben Kritik am Umgang mit dem Palästinenserpräsidenten. Jetzt legte Scholz mit Kritik nach.