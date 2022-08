25.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Für die Ukraine läuft der 183. Tag ihres Abwehrkampfes gegen die russische Invasion. US-Präsident Biden will erläutern, was es mit milliardenschweren Hilfen auf sich hat. Die News im Überblick. Für die Ukraine läuft der 183. Tag ihres Abwehrkampfes gegen die russische Invasion. US-Präsident Biden will erläutern, was es mit milliardenschweren Hilfen auf sich hat. Die News im Überblick. 👓 Vollständige Meldung