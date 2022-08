Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 22 Stunden



Nach Rückzug Al-Sadrs: Bagdad kommt nicht zur Ruhe 01:00 Unruhen In der irakischen Hauptstadt Bagdad: In der stark gesicherten "Grünen Zone" kam es am Abend zu Zusammenstößen zwischen einer Miliz des Schiitenführers Al-Sadrs und Sicherheitskräften.