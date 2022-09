Absurdistan Es war, ist und bleibt eine Welt der Ressourcen, um die in verschiedensten Formen gekämpft wird. Alle sind hässlich… https://t.co/LfgS0hBjSZ vor 59 Minuten Natalie Kalwa Britt Ich schätze da dürfen sich demnächst mehr Länder mit auseinandersetzen. Mittlerweile bleibt einem gar nichts mehr ü… https://t.co/WcKKbzTZn4 vor 14 Stunden Lamara Drücken wir 🇸🇪 Schweden die Daumen, dass rechte Populisten keine Macht bekommen. 🍀🍀🍀🌻 https://t.co/j73bLH0HQw vor 15 Stunden Hermann the German Schon mal von sozialpopulistischer SPD, konservativpopulistischer CDU/CSU liberalpopulistischer FDP linkspopulistis… https://t.co/infWtOq8Yo vor 16 Stunden Catman -NCO- 🐱 🔴🌈 💉💉💉💪 RT @DieterSteffmann: Wahlen in Schweden: Driftet das Land nach rechts? https://t.co/GfQoIKAfZN vor 17 Stunden TheGreenGoblin☢️☣️.....................💣 Ich hoffe die Wahlen helfen jenen Schweden, die gerne ohne Ausländerkriminalität, die mit ultraharten Strafen gesüh… https://t.co/sZUBBjkXIz vor 18 Stunden