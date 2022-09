12.09.2022 ( vor 3 Stunden )



In zwei Wochen wählt Italien ein neues Parlament. Die Parteichefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia wendet sich schon einmal an Brüssel - und provoziert mit nationalistischen Aussagen. In zwei Wochen wählt Italien ein neues Parlament. Die Parteichefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia wendet sich schon einmal an Brüssel - und provoziert mit nationalistischen Aussagen. 👓 Vollständige Meldung