Lauterbach zeigt AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch an "Nur konsequentes Anzeigen kann helfen", twittert Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Bezug auf die AfD. Es geht um eine Beleidigung während seiner Rede zum...

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Politik





Kreisrunde Fingerbewegung: Lauterbach zeigt von Storch wegen Beleidigung an Karl Lauterbach zählt zu den am meisten bedrohten Politikern in Deutschland. Anfeindungen muss er auch im Bundestag ertragen. Eine Aktion der AfD-Politikerin...

n-tv.de vor 4 Stunden - Welt