Tag 202 der Ukraine-Invasion: Auf wen Kiews Truppen an der Front in Luhansk treffen Kreml sieht weiterhin Bedrohung durch die Nato, von der Leyen ist vom Sieg des Westens überzeugt, Kritik an Putin. Der Überblick am Abend.

Tagesspiegel vor 5 Tagen - Deutschland





Ukraine-Krieg: Olaf Scholz telefoniert mit Wladimir Putin Erstmals seit Wochen haben Olaf Scholz und Russlands Präsident Putin miteinander gesprochen. Der Kanzler drängte in dem Telefonat auf eine diplomatische...

Spiegel vor 6 Tagen - Politik