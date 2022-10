05.10.2022 ( vor 1 Stunde )



Die CSU-Politikerin Barbara Stamm ist tot. Die ehemalige Staatsministerin und langjährige Landtagspräsidentin ist am Mittwoch nach langer Krankheit in Würzburg gestorben. Das teilte der Bayerische Landtag mit. Sie wurde 77 Jahre alt.