Michał Wentruba RT @SPIEGEL_alles: China und Russland wollen im Westbalkan an Einfluss gewinnen – Brüssel und Berlin versuchen gegenzusteuern. Die sechs St… vor 4 Stunden SPIEGEL Ticker China und Russland wollen im Westbalkan an Einfluss gewinnen – Brüssel und Berlin versuchen gegenzusteuern. Die sec… https://t.co/n5rYnJ3xmy vor 4 Stunden Mario Gericke Olaf Scholz betont EU-Perspektive für Westbalkan https://t.co/hGeUL5H2CF vor 6 Stunden Dieter Steffmann Olaf Scholz betont EU-Perspektive für Westbalkan https://t.co/ClloegmUsD vor 7 Stunden Dejun Liu Olaf Scholz betont EU-Perspektive für Westbalkan https://t.co/5uE64FvjQa China und Russland wollen im Westbalkan an… https://t.co/hGfF1dc23a vor 8 Stunden SPIEGEL Ticker China und Russland wollen im Westbalkan an Einfluss gewinnen – Brüssel und Berlin versuchen gegenzusteuern. Die sec… https://t.co/cYErLGL5ea vor 8 Stunden