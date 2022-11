10.11.2022 ( vor 21 Stunden )



Moskau gibt in der Ukraine das strategisch wichtige Cherson auf - und das Propaganda-Desaster in Russland bleibt aus. Stattdessen sind prominente Kriegstreiber voll des Lobes und fühlen sich an den Sieg über Napoleon erinnert. Moskau gibt in der Ukraine das strategisch wichtige Cherson auf - und das Propaganda-Desaster in Russland bleibt aus. Stattdessen sind prominente Kriegstreiber voll des Lobes und fühlen sich an den Sieg über Napoleon erinnert. 👓 Vollständige Meldung