11.11.2022 ( vor 5 Stunden )



Am Freitag soll eine Entscheidung fallen: Werden die drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland weiterlaufen, oder nicht? Der Bundestag stimmt ab. Am Freitag soll eine Entscheidung fallen: Werden die drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland weiterlaufen, oder nicht? Der Bundestag stimmt ab. 👓 Vollständige Meldung