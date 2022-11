24.11.2022 ( vor 5 Stunden )



Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden: Alleinstehende Asylsuchende dürfen in Flüchtlingsheimen in Zukunft keine gekürzten Sozialleistungen mehr erhalten.