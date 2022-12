03.12.2022 ( vor 17 Stunden )



In der Ukraine wird es immer kälter. Bereits jetzt erfrieren russische Soldaten in Schützengräben. Für die russischen Truppen könnte der Winterkrieg besonders brutal werden. Es mangelt an Kleidung, Disziplin und Nachschub. Die Kälte könnte mehr Russen töten als die Waffen der Ukrainer, vermutet ein Militärexperte.