07.12.2022



Der Bund will den Ländern mehr Geld für den ÖPNV überweisen. Keine gute Idee, kritisiert der Bundesrechnungshof in einem neuen Gutachten - und liefert so Zündstoff für die Verhandlungen über das Deutschlandticket.