14.12.2022 ( vor 5 Stunden )



Scholz meldet Zweifel an der Bundeskanzler Scholz meldet Zweifel an der Rente mit 63 an und bekommt umgehend Ärger mit seiner SPD. Er kündigt so aus heiterem Himmel den Kompromiss der Ampel auf. 👓 Vollständige Meldung