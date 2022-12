Raimund NR RT @wiwo: In #Brüssel wird heute Europas #Gaspolitik verhandelt. Mit ihren Warnungen vor politischen Eingriffen auf den Energiemarkt konnte… vor 7 Stunden Raimund NR RT @wiwo: In Brüssel wird heute Europas Gaspolitik verhandelt. Mit ihren Warnungen vor politischen Eingriffen auf den Energiemarkt konnte s… vor 9 Stunden Doris B RT @wiwo: In #Brüssel wird heute Europas #Gaspolitik verhandelt. Mit ihren Warnungen vor politischen Eingriffen auf den Energiemarkt konnte… vor 9 Stunden WirtschaftsWoche In #Brüssel wird heute Europas #Gaspolitik verhandelt. Mit ihren Warnungen vor politischen Eingriffen auf den Energ… https://t.co/yKbzPqozMS vor 9 Stunden Wieland Kömpf RT @wiwo: In Brüssel wird heute Europas Gaspolitik verhandelt. Mit ihren Warnungen vor politischen Eingriffen auf den Energiemarkt konnte s… vor 11 Stunden Doris B RT @wiwo: In Brüssel wird heute Europas Gaspolitik verhandelt. Mit ihren Warnungen vor politischen Eingriffen auf den Energiemarkt konnte s… vor 11 Stunden