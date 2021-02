Sport Lange war es ruhig um Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus, lange schenkte man ihm – im Gegensatz zu anderen abst… https://t.co/59jQgREbSU vor 6 Minuten Paz @Arminiaddict Ohne Neuhaus wären wir jetzt nicht in der Bundesliga. Mit einem anderen Trainer hätten wir auch nicht… https://t.co/PDXlNjBnX6 vor 7 Minuten Heidedino Soll schnell kippt die Stimmung. In Liga2 noch gefeierter Trainer, der entwickeln kann. Was denkt man eigentlich wa… https://t.co/YzO95t9JTm vor 8 Minuten jose mig villarroya RT @SkySportDE: Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus droht das Aus. 😳 #skybuli https://t.co/sGeJ2edfqf vor 10 Minuten Jörn Kleinschmidt Unverantwortlich! Uwe Neuhaus ist ein Top-Trainer für die @arminia Einen besseren Trainer wird man aktuell definiti… https://t.co/iNT1RbH8Sb vor 11 Minuten la_FIFA @arminia Wenn Neuhaus geht, dann verliert Arminia nicht nur einen Trainer sondern einen Freund!!! Und dieser Freund… https://t.co/1GJWpYugZR vor 16 Minuten