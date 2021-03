09.03.2021 ( vor 2 Stunden )





09.03.2021 / 09:45

Regensburg, den 09. März 2021



*RAMFORT GmbH: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020; Ende der Zeichnungsfrist am 11. März 2021*



- Über 700.000 EUR Zinseinnahmen aus Eigenkapital und Finanzanlagevermögen



-



- Erhöhung des Eigenkapitals



- Eigenkapitalquote trotz gestiegener Bilanzsumme deutlich über 50 Prozent



- Erste Vermietungserfolge in den bereits übernommenen Objekten



- Ende der Zeichnungsfrist für die 6,75% Anleihe der RAMFORT GmbH am 11. März 2021



Regensburg - 09. März 2021 - Das Geschäftsjahr 2020 verlief für die RAMFORT GmbH überaus erfolgreich. Neben der Sicherung zukunftsweisender Immobilienprojekte aus dem Value-Add Bereich, die einen signifikanten Beitrag zu den Umsatzerlösen und Renditen in den kommenden Jahren beitragen sollen, konnten alleine aus den bestehenden Eigenkapital und dem Finanzanlagevermögen Zinsen und sonstige Erträge von über 700.000 Euro erwirtschaftet werden.







Auf Grund des in 2020 erwirtschafteten Gewinns, der vollständig in die Rücklagen eingestellt wurde, erhöht sich das Eigenkapital der RAMFORT GmbH erneut. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt trotz der erheblich gestiegenen Bilanzsumme deutlich über 50 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognosen. Die Sicherheiten für die Investoren werden somit weiter ausgebaut.



Schließlich konnten in den bereits übernommenen Immobilien erste Vermietungserfolge erzielt werden, da die RAMFORT GmbH dank der bereits im Vorfeld aktiv übernommenen Vermietung der gesicherten Objekte des Airport City Center (ACC) Bremen sowohl einen ersten Mietvertrag über 380 m² zu über 10 Euro / m² abschließen, als auch weitere Zusagen über ca. 1.400 m² gewinnen konnte.



Björn Wittke, Geschäftsführender Gesellschafter der RAMFORT GmbH über die aktuelle Vermietungssituation der Büroflächen: "Wir sehen hier unsere Annahmen mehr als bestätigt und liegen bereits heute weit vor unserem Planungsziel."



Am 11. März 2021 endet die Zeichnungsfrist für die 6,75% Anleihe der RAMFORT GmbH. Die Globalurkunde wurde bestellt und die Anleihe wird emittiert. Das Ende der Zeichnungsfrist schließt nicht den Zugang zur Anleihe. Die Möglichkeit die Anleihe zu zeichnen bleibt bestehen.



*Über die RAMFORT GmbH*

Die RAMFORT GmbH ist ein im Jahr 2003 durch Herrn Björn Wittke gegründetes Familienunternehmen, das bis heute inhabergeführt ist. Nach jahrzehntelanger erfolgreicher Tätigkeit bei der Entwicklung und Realisierung von komplexen Immobilienprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund 400 Mio. Euro erfolgten im Jahr 2019 durch den Verkauf von Firmenbeteiligungen einige gesellschaftsrechtliche Veränderungen, die bei der RAMFORT GmbH zur Aufdeckung von stillen Reserven führten und die Grundlage für das Wachstum in der neuen Firmenstruktur ab 2019 bildeten.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RAMFORT GmbH

Ladehofstr. 30

93049 Regensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)941 640 88 500

E-Mail:

Internet: https://www.ramfort.de

ISIN: DE000A3H2T47

WKN: A3H2T4

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 1174089

