Zalando SE: Geplante Änderung im Aufsichtsrat

08.04.2021 / 11:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Zalando SE: Geplante Änderung im



· *Niklas Östberg soll auf Jørgen Madsen Lindemann als Mitglied des Zalando Aufsichtsrats folgen*

· *Zalando Hauptversammlung findet am 19. Mai 2021 virtuell statt*



*BERLIN, 8. April 2021 *// Der Aufsichtsrat der Zalando SE hat vorgeschlagen, Niklas Östberg in den Aufsichtsrat zu berufen. Niklas Östberg ist CEO und Mitgründer von Delivery Hero. Er soll auf Jørgen Madsen Lindemann folgen, der seit 2016 Mitglied des Gremiums ist und den Nominierungsausschuss darüber informiert hat, dass er sich nicht zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat stellen wird.



Cristina Stenbeck, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Nominierungsausschusses, sagt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Niklas Östberg im Aufsichtsrat von Zalando. Niklas ist ein erfahrener CEO eines globalen Plattform-Unternehmens, das in vielen Märkten agiert, in denen auch Zalando tätig ist. Unter Niklas' Führung konnte Delivery Hero schnell wachsen und kontinuierlich Wert schaffen - insbesondere durch geschickte Kapitalallokation, gelungene Lokalisierung und eine erfolgreiche Strategie, um neue Talente für das Unternehmen zu gewinnen. Wir sind überzeugt, dass Niklas den Zalando Aufsichtsrat mit seinen wertvollen Erfahrungen und Perspektiven bereichern wird."



Cristina Stenbeck weiter: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich an dieser Stelle Jørgen Madsen Lindemann für seinen herausragenden Beitrag danken, den er in den vergangenen fünf Jahren für Zalando geleistet hat. Seine federführende Arbeit an dem vorherigen und neu vorgeschlagenen Vergütungssystem hat entscheidend dazu beigetragen, ein talentiertes Zalando-Team aufzubauen."



Die Hauptversammlung 2021 wird am 19. Mai 2021 virtuell stattfinden. Eine detaillierte Einladung und weitere Informationen sind auf der Zalando Corporate Website abrufbar.



Zalando (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 38 Millionen aktiven Kunden in 17



Ansprechpartner Medien

Alexander Styles

Corporate Communications

[email protected]

+49 1522 2715810



Ansprechpartner Investoren und Analysten

Patrick Kofler

Investor Relations

[email protected]

+49 30 20968 1584

--------------------



08.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5

10243 Berlin

Deutschland

E-Mail:

Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN: DE000ZAL1111

WKN: ZAL111

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter

EQS News ID: 1182460

