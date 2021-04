Amazon wird größter Abnehmer erneuerbarer Energien in Europa

20.04.2021 ( vor 2 Stunden )



SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) gab heute neun neue Projekte in den USA, in Kanada, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich für die Nutzung von Wind- und Solarenergie bekannt. Das Unternehmen unterhält nun weltweit 206 Projekte für erneuerbare Energien, darunter 71 Projekte für angewendete Wind- und Solarenergie und 135 Dachsolaranlagen auf Einrichtungen und Geschäften weltweit, die insgesamt auf eine Kapazität von 8,5 GW Stromproduktion kommen. Mit dieser Bekanntgabe i SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) gab heute neun neue Projekte in den USA, in Kanada, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich für die Nutzung von Wind- und Solarenergie bekannt. Das Unternehmen unterhält nun weltweit 206 Projekte für erneuerbare Energien, darunter 71 Projekte für angewendete Wind- und Solarenergie und 135 Dachsolaranlagen auf Einrichtungen und Geschäften weltweit, die insgesamt auf eine Kapazität von 8,5 GW Stromproduktion kommen. Mit dieser Bekanntgabe i 👓 Vollständige Meldung