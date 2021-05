18.05.2021 ( vor 2 Stunden )





18.05.2021 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Neue Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 startet in Kürze*



· Billigung des Wertpapierprospekts kurzfristig erwartet

· Freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/21

· Anschließend Zeichnungsmöglichkeit für Mitglieder, Fans und interessierte Anleger geplant



Gelsenkirchen, 18. Mai 2021 - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15,893 Mio. Euro. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wird voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht. Gleichzeitig damit werden dann auch weitere Details und Konditionen bekanntgegeben.



Das



Der FC Schalke 04 steht als Absteiger in die 2. Bundesliga fest. Finanziell hat die Corona-



Das neue Führungsteam des Clubs steht vor großen Herausforderungen, doch die Voraussetzungen, dass es gelingt, diese zu meistern, sind gegeben, denn der Verein verfügt über zahlreiche Erfolgsfaktoren mit enormem Wert und großem Potenzial:

So ist die Knappenschmiede des FC Schalke 04 nachweislich die erfolgreichste



Mit dieser Basis fühlt sich der Club solide aufgestellt und möchte mit der geplanten neuen Anleihe seine Finanzierungsstruktur weiter stabilisieren und seinen Fans und Mitgliedern eine Anlagemöglichkeit mit einer attraktiven Verzinsung im aktuell anhaltenden Niedrigzinsumfeld bieten.



Wichtigste Informationsquelle rund um die neue Unternehmensanleihe 2021 ist der Wertpapierprospekt, der nach seiner Billigung zusammen mit dem Umtauschangebot und weiteren Informationen auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de verfügbar sein wird.



*Kontakt:*

Dr. Anja Kleine-Wilde

Telefon: +49 209 3618-5430

E-Mail:



*Disclaimer*: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum Umtauschangebot werden im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("*CSSF*") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten sein, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht werden wird. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.



--------------------



18.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

