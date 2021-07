53 Parteien können an der Bundestagswahl 2021 teilnehmen

09.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Der Bundeswahlleiter: Wiesbaden (ots) - 53 Parteien können an der Bundestagswahl am 26. September 2021 teilnehmen. Das ist das Ergebnis der Sitzung vom 8. und 9. Juli 2021 des Bundeswahlausschusses in Berlin. Der Bundeswahlausschuss hat die formalen Voraussetzungen ... 👓 Vollständige Meldung