11.08.2021 ( vor 6 Tagen )

ZDF: Mainz (ots) - Das Fest Mariä Himmelfahrt wird an vielen Orten mit Blumen- und Kräutersegnungen gefeiert. So rückt an diesem Tag neben Maria, der Mutter Jesu, auch die Bewahrung der Schöpfung in den Blick. Im Angesicht von Klimawandel und ...