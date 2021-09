Corona-Pandemie: Drosten: Gute Impfquote in Deutschland so kaum zu schaffen Deutschland hinkt bei der Impfquote Ländern wie Spanien und Portugal hinterher. Christian Drosten glaubt nicht, dass sich die Quote nur mit Impfangeboten...

Berliner Morgenpost vor 14 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de