Hess Brigitte Weltstar James Blunt überrascht die Coaches am Sonntag mit seiner Blind Audition bei #TVOG / "The Voice of Germany"… https://t.co/L4ogoIKuSQ vor 12 Stunden Gitti Poell RT @na_presseportal: The Voice of Germany: Weltstar James Blunt überrascht die Coaches am Sonntag mit seiner Blind Audition bei #TVOG / "Th… vor 1 Tag Presseportal Medien Weltstar James Blunt überrascht die Coaches am Sonntag mit seiner Blind Audition bei #TVOG / "The Voice of Germany"… https://t.co/ksjC4wFzNY vor 1 Tag presseportal.de The Voice of Germany: Weltstar James Blunt überrascht die Coaches am Sonntag mit seiner Blind Audition bei #TVOG /… https://t.co/zGOusGYSn9 vor 1 Tag