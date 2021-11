06.11.2021 ( vor 7 Stunden )



Sotheby's: New York (ots/PRNewswire) - KUNST IM WERT VON 1 MILLIARDE DOLLAR BEI 7 VERKÄUFEN IN EINER WOCHE - Heute enthüllt in den New Yorker Galerien von Sotheby's - Von der legendären Macklowe-Sammlung bis zur Auktion "The Now", die den Spitzenreitern von ... 👓 Vollständige Meldung