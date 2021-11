SGL Carbon – auch das 3. Quartal 2021 bestätigt den erfreulichen Aufwärtstrend

11.11.2021 ( vor 1 Woche )





· Bereinigtes EBITDA verbessert sich um 59,1 % auf 108,5 Mio. €

· Trotz Belastungen aus höheren Rohstoff- und Energiepreisen wird eine stabile Umsatz- und Ertragslage für das Q4 2021 erwartet



Nach Konzernumsätzen im Q1 2021 von 241,5 Mio. € und im Q2 2021 von 255,2 Mio. € bestätigt das Q3 2021 mit 246,8 Mio. € die erfreuliche Umsatzentwicklung der SGL Carbon. Aufgrund anziehender Nachfrage aus nahezu allen Marktsegmenten erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres auf insgesamt 743,5 Mio. € (9M 2020: 683,5 Mio. €). Dies entspricht einer Steigerung zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum von 8,8 %.



Zur erfreulichen Umsatzentwicklung haben nahezu alle Geschäftsbereiche beigetragen. Als größter Geschäftsbereich mit einem Anteil am Konzernumsatz von 44,7 % steuerte Graphite Solutions (GS) 332,7 Mio. € zum Konzernumsatz der ersten neun Monate 2021 bei (9M 2020: 308,0 Mio. €). Der Umsatzanstieg von 8,0 % basiert insbesondere auf der positiven Entwicklung der wichtigen Marktsegmente Halbleiter & LED sowie Automobil- & Transport-industrie. Die Geschäftsbereiche Carbon Fibers und Composite Solutions trugen 244,7 Mio. € (9M 2020: 223,4 Mio. €) bzw. 92,1 Mio. € (9M 2020: 60,7 Mio. €) zum Konzernumsatz bei und profitierten in erster Linie von der gestiegenen Nachfrage aus der Automobilindustrie. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz bei Carbon Fibers um 9,5 % und bei Composite Solutions um 51,7 %. Lediglich der Geschäftsbereich Process Technology konnte mit einem Umsatzrückgang von 4,9 % auf 62,1 Mio. € noch nicht am generellen wirtschaftlichen Aufwärtstrend partizipieren.



*Ergebnissituation:*



Das bereinigte EBITDA der SGL Carbon verbesserte sich im Neunmonatsvergleich um 59,1 % auf 108,5 Mio. € (9M 2020: 68,2 Mio. €). Gestiegene Umsätze in nahezu allen Geschäfts-bereichen, eine damit verbundene höhere Auslastung und margenstarke Neuaufträge aus der Automobilindustrie im Bereich Composite Solutions trugen ebenso zur Ergebnisverbesserung bei, wie die erzielten Kosteneinsparungen aus der Ende 2020 eingeleiteten Transformation. Negative Effekte aufgrund deutlich gestiegener Rohstoff- und Energiepreise belasteten hingegen das bereinigte EBITDA, insbesondere im isolierten 3. Quartal 2021.



Nicht im bereinigten EBITDA enthalten sind Einmaleffekte und Sondereinflüsse von insgesamt 6,2 Mio. €. Diese setzen sich zusammen aus Einmaleffekten von 21,7 Mio. €, hauptsächlich aus Verkaufserträgen von zwei nicht betriebsnotwendigen Grundstücken, saldiert um negative Sondereinflüsse in Höhe von insgesamt 15,5 Mio. €.



Das EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2021 ebenfalls deutlich auf 71,8 Mio. € gegenüber 24,8 Mio. € in der Vorjahresperiode. Neben den oben genannten positiven Effekten resultiert der EBIT-Anstieg auch aus den um 9,2 Mio. € auf 42,9 Mio. € gesunkenen Abschreibungen (9M 2020: 52,1 Mio. €) infolge des Ende 2020 durchgeführten Impairments.



Basierend auf der positiven Geschäftsentwicklung, den Erfolgen der Transformation sowie Einmaleffekten von 21,7 Mio. €, davon 19,5 Mio. € aus dem Verkauf zweier Grundstücke, ergibt sich nach neun Monaten in 2021 ein Konzernergebnis von 42,6 Mio. € (9M 2020: minus 3,9 Mio. €).



*Nettofinanzschulden und Eigenkapital:*



Die Nettofinanzschulden der SGL Carbon verminderten sich zum 30. September 2021 um 33,1 % auf 191,6 Mio. € gegenüber dem Jahresende 2020. Wesentlich für diese Entwicklung war der Anstieg der liquiden Mittel um 95,0 Mio. € auf 236,8 Mio. € (31. Dezember 2020: 141,8 Mio. €). Dieser basiert vor allem auf einem positiven Free Cashflow, der infolge des positiven Geschäftsverlaufes als auch aufgrund der genannten Einmaleffekte (30,6 Mio. €) deutlich um 60,1 Mio. € auf 122,5 Mio. € angestiegen ist (9M 2020: 62,4 Mio. €).



Das Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens betrug zum 30. September 2021 308,4 Mio. € und erhöhte sich damit um 39,7 % im Vergleich zum Ende des letzten Geschäfts-jahres (31.12.2020: 220,7 Mio. €). Entsprechend erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 22,7 % (31. Dezember 2020: 17,5 %).



*Transformationsprogramm:*



Der Ende 2020 eingeleitete Restrukturierungs- und Transformationsprozess der SGL Carbon hat einen wesentlichen Teil zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft beigetragen. Im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres schmälerten gestiegene Preise für Rohstoffe, Energie sowie Transport und Logistik die erzielten Einsparungen, da diese nur teilweise und/oder zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden konnten.



*Ausblick:*



Für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres 2021 sehen wir, auch aufgrund der bereits erhaltenen Auftragseingänge, nur noch begrenzte Marktrisiken. Auch die negativen Auswirkungen auf die kommunizierte Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 aufgrund erhöhter Rohstoff-, Energie- und Transportkosten erachten wir aus heutiger Sicht als begrenzt. Hierbei unterstellen wir keine erneute Verschlechterung der Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie.



Entsprechend der oben gemachten Ausführungen bestätigen wir die am 13. Juli 2021 gemachte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021.



Weitere Details zu Geschäftsentwicklung und Ausblick können der Quartalsmitteilung über die ersten neun Monate 2021 entnommen werden.



*Kennzahlen 9M 2021*



(in Mio. €)



*9M 2021*



*9M 2020*



*Veränd. *



*Veränd. in %*



*Konzernumsatz*



*743,5*



*683,5*



*60,0*



*8,8%*



Graphite Solutions



332,7



308,0



24,7



8,0%



Process Technology



62,1



65,3



-3,2



-4,9%



Carbon Fibers



244,7



223,4



21,3



9,5%



Composite Solutions



92,1



60,7



31,4



51,7%



Corporate



11,9



26,1



-14,2



-54,4%



*EBITDA bereinigt**



*108,5*



*68,2*



*40,3*



*59,1%*



Graphite Solutions



67,5



49,5



18,0



36,4%



Process Technology



1,4



1,8



-0,4



-22,2%



Carbon Fibers



43,8



28,4



15,4



54,2%



Composite Solutions



9,1



-5,0



14,1



-



Corporate



-13,3



-6,5



-6,8



>-100%



Konzernergebnis



42,6



-3,9



46,5



--



Free Cashflow



122,5



62,4



60,1



96,3%

*30.09.2021*



*31.12.2020*



*Veränd. *



*Veränd. in %*



Eigenkapitalquote (in %)



22,7



17,5







+5,2%-Punkte



Nettofinanzschulden (in Mio. €)



191,6



286,5



-94,9



-33,1%



* EBITDA bereinigt: Um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.*

*



*

Über SGL Carbon*



Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



*Im Jahr 2020 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von über 900 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.*



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.



*Wichtiger Hinweis:*

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.





Philipp Stieffenhofer – Senior Manager Corporate Communications & Marketing

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden/Germany

Telefon +49 611 6029-104

[email protected]



Claudia Kellert – Head of Capital Markets & Communications

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden/Germany

Telefon +49 611 6029-106

[email protected]



