Ilona Magyar 😡Zentralrat der MUSLIME in Deutschland plädiert für eine allgemeine Impfpflicht! Aiman Mazyek: „Ich spreche mich fü… https://t.co/w3sRH8EbYL vor 28 Minuten Steph Le Bref RT @noz_de: Der Zentralrat der #Muslime plädiert für eine Impfpflicht in Deutschland. Vorsitzender @aimanMazyek: Impfquote unter muslimisch… vor 2 Stunden NOZ Der Zentralrat der #Muslime plädiert für eine Impfpflicht in Deutschland. Vorsitzender @aimanMazyek: Impfquote unte… https://t.co/HX3GgBs1fq vor 3 Stunden lost-heritage🇬🇧🇬🇧🇬🇧 „Mazyek wies darauf hin, dass die Impfquote unter muslimischen Bürgern leicht über dem allgemeinen Durchschnitt lie… https://t.co/GjVTaQVtmT vor 3 Stunden firmenpresse Corona: Zentralrat der Muslime plädiert für Impfpflicht in Deutschland https://t.co/TKiLZgZAsl vor 3 Stunden GlauKiChri.de Corona: Zentralrat der Muslime plädiert für Impfpflicht https://t.co/ez6p3VfUZY vor 4 Stunden