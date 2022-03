Berlin (dpa) - Im Zeichen des Ukraine-Kriegs und 40 Jahre nach Nicoles Sieg mit dem Lied "Ein bisschen Frieden" lässt die ARD an diesem Freitag Deutschlands...

ÖHB-Damen in EM-Qualifikation gefordert Österreichs Frauen treffen in dieser Woche in der EM-Qualifikation gleich zweimal auf das Team von den Färöern. Am Mittwoch steht zunächst für die...

ORF.at vor 2 Tagen - Sport