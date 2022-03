17.03.2022 ( vor 9 Stunden )



DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft: Bad Nenndorf (ots) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mindestens 299 Menschen ertrunken. Das sind 79 Todesfälle im Wasser weniger als noch im Jahr davor, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag (17.3.22) in ... 👓 Vollständige Meldung