Hilfe für Kinder in der Ukraine: OQ Chemicals und Mitarbeiter spenden über 40.000 Euro an UNICEF

13.04.2022 ( vor 1 Woche )



MONHEIM AM RHEIN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Der Krieg in der Ukraine trifft Millionen von Menschen. Um die Kinder dort zu unterstützen, hat OQ Chemicals eine Spendenaktion im Unternehmen gestartet. Diese wurde von den Mitarbeitenden eindrucksvoll unterstützt. Innerhalb von vier Wochen kamen so über 40.000 Euro zusammen, davon stellte OQ Chemicals 10.000 Euro zur Verfügung. Dieses Geld wird zweckgebunden und zu 100 Prozent an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF gespendet. UNICE MONHEIM AM RHEIN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Der Krieg in der Ukraine trifft Millionen von Menschen. Um die Kinder dort zu unterstützen, hat OQ Chemicals eine Spendenaktion im Unternehmen gestartet. Diese wurde von den Mitarbeitenden eindrucksvoll unterstützt. Innerhalb von vier Wochen kamen so über 40.000 Euro zusammen, davon stellte OQ Chemicals 10.000 Euro zur Verfügung. Dieses Geld wird zweckgebunden und zu 100 Prozent an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF gespendet. UNICE 👓 Vollständige Meldung

