Moove erhält 300-Millionen-Rand-Finanzierung von Absa

14.07.2022 ( vor 6 Tagen )



JOHANNESBURG, Südafrika--(BUSINESS WIRE)--Moove, das weltweit erste Fintech mit Schwerpunkt auf Mobilität, hat sich eine JOHANNESBURG, Südafrika--(BUSINESS WIRE)--Moove, das weltweit erste Fintech mit Schwerpunkt auf Mobilität, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 300 Mio. Rand (20 Mio. US-Dollar) von Absa Corporate and Investment Banking (CIB) gesichert. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 2020 auf über 200 Mio. US-Dollar. Die jüngste Finanzierung des Startups wird das Geschäft in Südafrika unterstützen und soll sein wachsendes Angebot an Fahrzeugfinanzierung 👓 Vollständige Meldung

