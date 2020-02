Schlagersänger: Michael Wendler ist wieder in Deutschland - und einer freut sich besonders Florida-Auswanderer Michael Wendler ist wieder in Deutschland. Der Schlagersänger begleitet seine Freundin Laura Müller bei ihrer Teilnahme an "Let's Dance"....

stern.de vor 5 Tagen - Leben





Ex-Dschungelcamperin Claudia Norberg über Laura Müller und das Singleleben Nach der Trennung von Michael Wendler ist Claudia Norberg weiter Single. Der Schlagersänger hat mit der 19-jährigen Laura eine neue Frau an seiner Seite. Wie...

t-online.de vor 1 Woche - Prominente