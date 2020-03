03.03.2020 ( vor 8 Stunden )



In einer In einer Sendung interviewt James Lipton über Jahrzehnte die größten Stars Hollywoods und macht sich einen Namen in der Branche. Nun ist der Talkmaster offenbar an Krebs gestorben. Der US-Talkmaster James Lipton ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in New York an einem Krebsleiden, wie seine Eh 👓 Vollständige Meldung