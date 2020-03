Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Amira Pocher: Update aus Corona-Quarantäne 01:48 Über Amira Pocher wurde erst kürzlich überraschend bekannt, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie appellierte auf Instagram nun an ihre Fans wirklich Zuhause zu bleiben und gab ein Update. Erfahrt hier, was sie zu sagen hatte!