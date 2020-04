03.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Mit "Ain't No Sunshine" schrieb der amerikanische Soul-Sänger Bill Withers Musikgeschichte. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. "Lean On Me", "Lovely Day" und "Ain't No Sunshine" sind absolute Klassiker. Ihr Sänger, Bill Withers, wurde durch die Stücke weltberühmt. Am Montag ist der Musiker