04.04.2020 ( vor 21 Stunden )



Die US-Sängerin Selena Gomez hat in der Vergangenheit bereits öfter über ihre geistige Die US-Sängerin Selena Gomez hat in der Vergangenheit bereits öfter über ihre geistige Gesundheit gesprochen. Jetzt machte die 27-Jährige eine neue Erkrankung öffentlich. In der Instagram-Talkshow "Bright Minded" von Miley Cyrus hat Selena Gomez offen über ihre psychischen Probleme gesprochen. "Ich 👓 Vollständige Meldung