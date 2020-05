09.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Ohne Little Richard wäre die Rockmusik nicht das, was sie heute ist. Nach dem über seine Gesundheit schon länger spekuliert wurde, starb der extravagante Künstler nun im Alter von 87 Jahren. Der Rock'n'Roll-Pionier Little Richard ist tot . Der amerikanische Musiker("Tutti Frutti") starb am Samstag