17.05.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Filmemacherin und Regisseurin Lynn Shelton ist gestorben. Ihr Tod kam völlig überraschend. Shelton arbeitete zum Beispiel für Serien wie "Mad Men" oder "New Girl". Lynn Shelton ist am Freitag in Los Angeles gestorben. Die Regisseurin wurde 54 Jahre alt. Shelton sei an den Folgen einer Bluterkran