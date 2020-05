US-Filmbösewicht Anthony James mit 77 Jahren gestorben

Trauer um Hollywoodschauspieler und Künstler Anthony James. Im Alter von 77 Jahren erlag er seiner Krebserkrankung. Der amerikanische Schauspieler Anthony James ist tot. Er starb am Dienstag im US-Bundesstaat Massachusetts an Krebs, wie die US-Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten.

