Mit 101 Jahren: Vater von Mel Gibson gestorben

06.06.2020 ( vor 6 Tagen )



Los Angeles (dpa) - Der Vater von US-Schauspieler Mel Gibson ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Hutton Gibson sei bereits Mitte Mai in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Dokumente der zuständigen Behörden. Von Mel Gibson Los Angeles (dpa) - Der Vater von US-Schauspieler Mel Gibson ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Hutton Gibson sei bereits Mitte Mai in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Dokumente der zuständigen Behörden. Von Mel Gibson 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Ähnliche Nachrichten Vater von Mel Gibson gestorben Mel Gibsons Vater hat ein stattliches Alter erreicht. Mitte Mai starb er in einem kalifornischen Krankenhaus.

Augsburger Allgemeine vor 6 Tagen - Vermischtes n-tv.de Auch berichtet bei • stern.de



Twitter