GayTip Transgender-Debatte: Daniel Radcliffe distanziert sich von Harry-Potter-Erfinderin https://t.co/9sKhZwAMnd via @derspiegel vor 4 Minuten Rainer Geimer Ich stehe auf der Seite von rowling..! Ich kann mit transgendern und div. Nichts anfangen! Transgender-Debatte: Dan… https://t.co/bvvTpidC8n vor 27 Minuten Futter Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe stellt sich an die Seite von transgender Personen: "Transfrauen sind Frauen."… https://t.co/agMUlGmjxE vor 4 Stunden Branimir Kardzhiev Daniel Radcliffe distanziert sich von J.K. Rowling https://t.co/811JTSicvd via @TOnline_News Meine volle Sympathie… https://t.co/wPEunOO0pk vor 4 Stunden MariskasJoyfulHeart💚💙🌈🌊 RT @tosnewsblog: Daniel Radcliffe distanziert sich von J.K. Rowling https://t.co/Oo6j9y5dBk vor 5 Stunden