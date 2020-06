13.06.2020 ( vor 3 Tagen )

Nachdem Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, verging ein halbes Jahr, bis First Lady Melania Trump zu ihrem Mann ins Weiß e Haus zog. Ein Buch enthüllt nun, was angeblich dahintersteckt. Anfang 2017 haben sich viele Beobachter gefragt, warum sich Melania Trump so viel Zeit damit lässt, i